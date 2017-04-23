KIRKLARELİSPOR 1 - MENEMEN BEL. 1

Kırklarelispor 1 - Menemen Bel. 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Kırklarelispor ile Menemen Bel. Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kırklarelispor: Ozan Öztürk, Saffet Gurur Yazar, Salim Kaya (64' Şahinali Terzi), Davut Babur, Bahadır Öztürk, Barış Bakır, Özkan Toprak, Osman Torun, Soner Birinci (73' Enis Çeliksu), Ahmet Baykal, Mert Sinan Pekesen (79' Celal Aras)
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
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Menemen Bel.: Amir Güren, Hikmet Balioğlu, Efe Karaoğlu, Murat Erdemir (83' Tayfun Aydoğan), Mehmet Dingil, Serkan Çalık (73' Abdullah Topkara), Erman Kılıç, İbrahim Dağaşan, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş (46' Gökhan Ünal), Alberk Koç
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Hakem: Erkan Engin, Gökhan Memişoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Önsal
Goller: DK 77: Barış Bakır (Kırklarelispor), DK 90: Tayfun Aydoğan (Menemen Bel.)
Sarı Kartlar: DK 41: Hikmet Balioğlu (Menemen Bel.), DK 49: İbrahim Dağaşan (Menemen Bel.), DK 69: Bahadır Öztürk (Kırklarelispor), DK 70: Erman Kılıç (Menemen Bel.), DK 90: Tayfun Aydoğan (Menemen Bel.), DK 90: Ozan Öztürk (Kırklarelispor)
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