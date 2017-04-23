Kocaeli Birlik Spor 1 - İstanbulspor 1
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KOCAELİ BİRLİK SPOR 1 - İSTANBULSPOR 1

Kocaeli Birlik Spor 1 - İstanbulspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kocaeli Birlik Spor 1 - İstanbulspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kocaeli Birlik Spor: Ahmet Önal, Erdi Öner, Burak Keskin, Gökhan Meral, Fatih Kıran, Kürşat Aydın, Turgay Gölbaşı, Ali Kemal Yükseker, Uğur Işıkal (81' Mehmet Gürkan Öztürk), Onur Garip (89' Aydın Çetin), Umut Kaya (90' Mutlu İlengöz)

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

İstanbulspor: Umut Kaya, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Yazıcı, Orhan Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay (85' Kubilay Aktaş), Onur Ergün, Muhammed Demirci (80' Emrah Tacir), Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz, Yunus Emre Yalçın (90' Halil Çolak)

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Baran Eraslan, Emre Abar

Goller: DK 40: Muhammed Demirci (İstanbulspor), DK 63: Turgay Gölbaşı (Kocaeli Birlik Spor)

Sarı Kartlar: DK 10: Turgay Gölbaşı (Kocaeli Birlik Spor), DK 60: Onur Garip (Kocaeli Birlik Spor), DK 90: Gökhan Meral (Kocaeli Birlik Spor)

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