YEŞİL BURSA 3 - DERSİM SPOR 0

Yeşil Bursa 3 - Dersim Spor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 33. haftasında Yeşil Bursa ile Dersim Spor Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yeşil Bursa 3-0 kazandı.
Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Kadir Turhan, Mehmet Kalkan, Furkan Emre Ünver, Bünyamin Kasal, Fatih Çakır, Emirhan Aydoğan (43' Mertcan Erdem), İbrahim Serdar Aydın (77' Sedat Dursun), Berat Jonathan Ustabaşı, Mustafa Emre Can, İsmail Can Çavuşluk (90' Yunus Öz)
Teknik Direktör: Bülent Merey
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Dersim Spor: Barış Başkan, Taner Arı, Fuat Onur, Koray Yıldız (72' Caner Erdoğan), Taner Kahriman, İlhan Aslanoğlu, Emrah Dursun, Mert Sarı, Koray Kurt, Fırat Bozkurt, Ahmet Buğrahan Tuncay (61' Fatih Bolat)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Arslan, Mehmet Özkan, Gökhan Esen, Mustafa Han
Goller: DK 22: İbrahim Serdar Aydın (Yeşil Bursa), DK 85: Berat Jonathan Ustabaşı (Yeşil Bursa), DK 90: Fatih Çakır (Yeşil Bursa)
Sarı Kartlar: DK 26: Emirhan Aydoğan (Yeşil Bursa), DK 28: Berat Jonathan Ustabaşı (Yeşil Bursa), DK 31: Barış Başkan (Dersim Spor), DK 68: Fırat Bozkurt (Dersim Spor), DK 68: Mert Sarı (Dersim Spor), DK 89: Mehmet Kalkan (Yeşil Bursa)
Kırmızı Kart: DK 86: Berat Jonathan Ustabaşı (Yeşil Bursa)
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