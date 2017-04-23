Kozan Bel.SK 0 - Çorum Bel. 1
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KOZAN BEL.SK 0 - ÇORUM BEL. 1

Kozan Bel.SK 0 - Çorum Bel. 1

TFF 3. Lig 1. Grup 37. haftasında Kozan Bel.SK ile Çorum Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çorum Bel. 1-0 kazandı.

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Kozan Bel.SK 0 - Çorum Bel. 1

TFF 3. Lig 1. Grup 37. haftasında Kozan Bel.SK ile Çorum Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çorum Bel. 1-0 kazandı.

Kozan Bel.SK: Veysel Boz, Cevher Toktaş, Ömer İnan, Ebu Sıddık Çelik, Rıdvan Türker, Oğuzhan Malcı, Tayfun Karadağ (68' Mehmet Ali Can), Zeki Sinanoğlu, Abdulsamet Can, Serkan Özkan, Ercan Güneri

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Yakup Kayış, Hüseyin Erol, Tahir Kurtuluş, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Yeldar Yamaç (64' Sebahattin Usta), İmam Almas, Mertcan Aktaş (90' Ahmet Köseoğlu), Salim Uzun, Yakup Alkan (84' Çağrı Tekin)

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Mehmet Şükrü Közcü, Harun Reşit Güngör, Kerem Candaş, Ertan Başdağ

Gol: DK 26: Yakup Alkan (Çorum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 57: Abdulsamet Can (Kozan Bel.SK), DK 81: Özcan Dağ (Kozan Bel.SK), DK 81: Zeki Sinanoğlu (Kozan Bel.SK), DK 90: Yakup Kayış (Çorum Bel.)

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Kozan Bel.SK - Çorum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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Çorum Bel. 0 - Kızılcabölükspor 0
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