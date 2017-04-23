ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 0 - KOCAELİSPOR 0

Anagold 24Erzincanspor 0 - Kocaelispor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 37. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Kocaelispor Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Volkan Özcan, Umut Doğru, Safa Yıldırım (53' Ömer Serbest), Serhat Keskinsoy, Erdi Kasapoğlu, Cenk Sarıtaş (81' Berkant Taşkıran), Cebrail Serçek, Ahmet Kaan Ergün, Atilla Aybars Garhan, Ali Han Tunçer (62' Ahmet Güney)
Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu
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Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Ali Keten, Özgür Sürekçi, Sefa Narin, Burak Süleyman (81' Şenol Yıldırım), Mert Yavuz, Burak Özbakır (85' Mehmet Avcı), Sinan Pektemek
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Barkın Güdü, Deniz Caner Özaral, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Sarı Kartlar: DK 84: Berkant Taşkıran (Anagold 24Erzincanspor), DK 86: Kadir Öğe (Kocaelispor)
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