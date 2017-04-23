Anagold 24Erzincanspor 0 - Kocaelispor 0
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ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 0 - KOCAELİSPOR 0

Anagold 24Erzincanspor 0 - Kocaelispor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 37. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Kocaelispor Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Anagold 24Erzincanspor 0 - Kocaelispor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 37. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Kocaelispor Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Volkan Özcan, Umut Doğru, Safa Yıldırım (53' Ömer Serbest), Serhat Keskinsoy, Erdi Kasapoğlu, Cenk Sarıtaş (81' Berkant Taşkıran), Cebrail Serçek, Ahmet Kaan Ergün, Atilla Aybars Garhan, Ali Han Tunçer (62' Ahmet Güney)

Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Ali Keten, Özgür Sürekçi, Sefa Narin, Burak Süleyman (81' Şenol Yıldırım), Mert Yavuz, Burak Özbakır (85' Mehmet Avcı), Sinan Pektemek

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Hakem: Mert Güzenge, Barkın Güdü, Deniz Caner Özaral, Abdullah Buğra Taşkınsoy

Sarı Kartlar: DK 84: Berkant Taşkıran (Anagold 24Erzincanspor), DK 86: Kadir Öğe (Kocaelispor)

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Anagold 24Erzincanspor 0 - Kocaelispor 0
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Kocaelispor 0 - Beylerbeyispor 2
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