NİĞDE BELEDİYESPOR 0 - KASTAMONUSPOR 1966 2

Niğde Belediyespor 0 - Kastamonuspor 1966 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Niğde Belediyespor ile Kastamonuspor 1966 Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 2-0 kazandı.
Niğde Belediyespor: Cihan Şentürk, Mustafa Özgen, İlyas Akan (73' Alper Hamdi Bayraktar), İsmet Kavuştu, Serdar Birer, Ufuk Bayraktar, Taner Yılmaz, Semih Kahraman, Ardahan Gündoğdu (60' Mustafa Cevret), Caner Karuk, Andaç Güleryüz (61' İbrahim Alan)
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
Haberleri İstatistikleri
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, Erkan Sekman, Oğuz Özden, Alaaddin Okumuş, Batuhan İşçiler, Kerem Şeras (90' Onur Cenik), Hasan Ayaroğlu (86' Ferdi Elmas), Faruk Öcal, Ahmet Ayaloğlu (78' Arda Havar), Fatih Ergen, Yaşar Çetin
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Peşin, Ejder Yapıcı, Kadir Kantekin, Burak Pakkan
Goller: DK 56: Ahmet Ayaloğlu (Kastamonuspor 1966), DK 90: Arda Havar (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: DK 45: Ufuk Bayraktar (Niğde Belediyespor), DK 48: Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966), DK 67: Kerem Şeras (Kastamonuspor 1966), DK 71: Mustafa Cevret (Niğde Belediyespor)
Fikstürü - Puan Durumu