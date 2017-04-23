Niğde Belediyespor 0 - Kastamonuspor 1966 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

NİĞDE BELEDİYESPOR 0 - KASTAMONUSPOR 1966 2

Niğde Belediyespor 0 - Kastamonuspor 1966 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Niğde Belediyespor ile Kastamonuspor 1966 Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 2-0 kazandı.

191 Okunma

Niğde Belediyespor 0 - Kastamonuspor 1966 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Niğde Belediyespor ile Kastamonuspor 1966 Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 2-0 kazandı.

Niğde Belediyespor: Cihan Şentürk, Mustafa Özgen, İlyas Akan (73' Alper Hamdi Bayraktar), İsmet Kavuştu, Serdar Birer, Ufuk Bayraktar, Taner Yılmaz, Semih Kahraman, Ardahan Gündoğdu (60' Mustafa Cevret), Caner Karuk, Andaç Güleryüz (61' İbrahim Alan)

Teknik Direktör: Eser Kardeşler

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, Erkan Sekman, Oğuz Özden, Alaaddin Okumuş, Batuhan İşçiler, Kerem Şeras (90' Onur Cenik), Hasan Ayaroğlu (86' Ferdi Elmas), Faruk Öcal, Ahmet Ayaloğlu (78' Arda Havar), Fatih Ergen, Yaşar Çetin

Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan

Hakem: Yiğit Peşin, Ejder Yapıcı, Kadir Kantekin, Burak Pakkan

Goller: DK 56: Ahmet Ayaloğlu (Kastamonuspor 1966), DK 90: Arda Havar (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: DK 45: Ufuk Bayraktar (Niğde Belediyespor), DK 48: Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966), DK 67: Kerem Şeras (Kastamonuspor 1966), DK 71: Mustafa Cevret (Niğde Belediyespor)

﻿

Niğde Belediyespor - Kastamonuspor 1966 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte futbolda haftanın programı
3
Ankaragücü yenildi ama "Şampiyo..." dedi
Tokatspor 1 - Niğde Belediyespor 0
Spor Toto 2. ve 3. lig karmaları açıklandı
Kastamonu'da "222 Güçlü" olacak!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿