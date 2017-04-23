Aydınspor 1923 0 - Bugsaş Spor 1
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AYDINSPOR 1923 0 - BUGSAŞ SPOR 1

Aydınspor 1923 0 - Bugsaş Spor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Aydınspor 1923 ile Bugsaş Spor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bugsaş Spor 1-0 kazandı.

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Aydınspor 1923 0 - Bugsaş Spor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Aydınspor 1923 ile Bugsaş Spor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bugsaş Spor 1-0 kazandı.

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu, Erdi Bakırcı, Serkan Özdemir (86' Emre Çelik), Süleyman Özdamar, Şamil Ünal (80' Yusuf Yıldırım), Burak Can Balcı (56' Metincan Cici), Gürcan Gözüm, Oğuzhan Kayar, Mustafa Tahir Babaoğlu, Berat Ali Genç

Teknik Direktör: Cemil Akkoyun

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Doğan Altınkaya, Mahmut Boz, Erbay Eker, Eren Tokat, Raşit Sevindir (90' Murat Cömert), Yaşar Yurduseven, Yavuz Koç, Okan Baydemir (77' Selman Sevinç), Mikail Koçak, Emre Torun (68' Şahin Fıstıkcı)

Teknik Direktör: Şener Akay

Hakem: Onur Karabaş, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç, Sezer Yalçın

Gol: DK 53: Okan Baydemir (Bugsaş Spor)

Sarı Kartlar: DK 34: Erbay Eker (Bugsaş Spor), DK 56: Eren Tokat (Bugsaş Spor), DK 84: Süleyman Özdamar (Aydınspor 1923), DK 85: Mahmut Boz (Bugsaş Spor), DK 90: Selman Sevinç (Bugsaş Spor)

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