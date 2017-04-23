FETHİYESPOR 3 - KEÇİÖRENGÜCÜ 0

Fethiyespor 3 - Keçiörengücü 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Fethiyespor ile Keçiörengücü Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fethiyespor 3-0 kazandı.
Fethiyespor: Kubilay Anteplioğlu, Bayram Çetin, Selçuk Çalışır, Mert Er Estik, Hakkı Can Aksu, Oktay Pop (55' Oğuzhan Yıldırım), Aytaç Deniz (88' Emre Balkı), Hüseyin Atalay, Hüseyin Cihan Avcu, Hakan Kutlu, Cemre Atmaca (82' Emir Gökçe)
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Keçiörengücü: Egemen Gençalp, Hüseyin Güngör, Veysel Aksu, Yasin Palaz, Tarık Mayhoş (56' Timur Kosovalı), Uğur Utlu (72' Umut Pusat), Ayhan Gürbüz, Berat Satılmış (66' Muhammet Yılmaz), Burak Aydın, Ahmet Güven, Yıldıray Koçal
Teknik Direktör: Nihat Balan
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Hakem: Ramazan Keleş, Murat Şener, Cemil Tunç, Halil Sayın
Goller: DK 4: Cemre Atmaca (Fethiyespor), DK 39: Hakan Kutlu (Fethiyespor), DK 82: Cemre Atmaca (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: DK 75: Hüseyin Güngör (Keçiörengücü), DK 77: Hüseyin Atalay (Fethiyespor), DK 84: Ahmet Güven (Keçiörengücü), DK 87: Burak Aydın (Keçiörengücü)
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