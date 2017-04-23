YİĞİNER: "3 BAYRAMI BİRDEN YAŞATACAĞIZ"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, şampiyonluğun düğümünü çözecek Kayseri Erciyesspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara mesajlar verdi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, şampiyonluğun düğümünü çözecek Kayseri Erciyesspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara mesajlar verdi.

Yiğiner'in ifadeleri şu şekilde:

"Taraftarlarımıza üç bayramı bir arada yaşatmak istiyoruz.

23 Nisan 2017 tarihinde Kayseri’de Kadir Has Stadyumu’nda Kayseri Erciyesspor – MKE Ankaragücü arasında tarihi nitelikte bir müsabaka oynanacak.

Allah’ın izniyle müsabakadan üç puanla ayrılırsak, şampiyon olarak Ankara’ya döneceğiz ve ligin bitmesine bir hafta kala matematiksel olarak TFF 1’inci Lig’e çıkmayı garantileyeceğiz.

Müsabakaya yoğun ilgi gösteren ve akın akın Kayseri’de oynanacak final niteliğindeki maça gelecek olan taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlarımızın kazasız ve sorunsuz bir şekilde gelip, müsabakayı izledikten sonra yine kazasız ve sorunsuz bir şekilde Ankara’ya dönmeleri en büyüm temennimdir.

Vefakar taraftarlarımızın Ankaragücü Camiamıza yakışır olgunlukta alkol ve benzeri maddeler almadan, trafik kurallarına uyarak, hız ve hız limitini aşmadan Allah’ın izni ile Kayseri’ye geleceklerine inanıyorum.

Yarın Miraç Kandili ve aynı zamanda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Miraç Kandil’imizi idrak edeceğimiz ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ımızı kutlayacağımız bu güzel günde taraftarlarımızın manevi ve milli günlerini inşallah şampiyonlukla taçlandırarak onlara üç bayramı bir arada yaşatacağız.

Müsabakanın Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’na alınması konusunda duyarlılık gösteren Kayseri Erciyesspor Kulüp Başkanına ve Yönetim Kuruluna, Ankaragücü’müzü ve taraftarlarımızı misafir edecek olan Kayseri Halkına ve Kayseri Erciyesspor taraftarlarına şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ediyorum.

Kayseri Erciyesspor tribün liderleri ve taraftarlarının Kayseri’ye gelecek olan taraftarlarımızdan küçük esnaflardan alışveriş yapmaları konusunda özel ricası bulunmaktadır. Taraftarlarımızdan bu konuya duyarlı olmalarını, AVM’ler yerine küçük esnaftan alışveriş yapmalarını bekliyor ve diliyorum.

Sezon başından bugüne kadar takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyor, kazasız-belasız yolculuklar diliyorum. Bu vesile ile tüm taraftarlarımızın ve camiamızın mübarek Miraç Kandil’lerini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’larını kutluyorum.

O Sene Bu Sene Şampiyon Ankaragücü

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı

Mehmet Yiğiner"