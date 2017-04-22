Antalyaspor 0 - Trabzonspor 3
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ANTALYASPOR 0 - TRABZONSPOR 3

Antalyaspor 0 - Trabzonspor 3

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

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Antalyaspor 0 - Trabzonspor 3

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Mostapha El Kabir, Sandro, Charles Fernando (72' Ramon Motta), Serge Mbilla Etame (66' Serdar Özkan), Danilo Campos (55' Yekta Kurtuluş), Samuel Eto'o

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Esteban Alvarado, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Dame N'doye, Olcay Şahan (80' Matus Bero), Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı (87' Aytaç Kara), Hugo Rodallega (78' Fabian Castillo)

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Koray Gençerler

Goller: DK 51: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 54: Uğur Demirok (Trabzonspor), DK 65: Hugo Rodallega (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 35: Serge Mbilla Etame (Antalyaspor), DK 40: Ondrej Celustka (Antalyaspor), DK 59: Esteban Alvarado (Trabzonspor), DK 60: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 64: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 76: Ramon Motta (Antalyaspor), DK 83: Serdar Özkan (Antalyaspor)

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