GENÇLERBİRLİĞİ, İÇ SAHADA KAYSERİSPOR'U DA DEVİRDİ

Gençlerbirliği 2 - Kayserispor 1
Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Aydın Karabulut (90' Marko Milinkovic), Serdar Gürler (88' Kamal Issah), Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Bady (58' Vedat Muriqi)
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Kayserispor: Muammer Yıldırım, Larrys Mabiala, Douglao, Levent Gülen, Samba Sow (61' Hakan Aslantaş), Güray Vural, Rajko Rotman, Raheem Lawal (80' Alain Traore), Silvestre Varela (68' Welliton Soares), Umut Bulut, Deniz Türüç
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
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Hakem: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal Yılmaz, Hakan Ceylan
Goller: DK 23: Serdar Gürler (Gençlerbirliği), DK 33: Serdar Gürler (Gençlerbirliği), DK 37: Deniz Türüç (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 71: Larrys Mabiala (Kayserispor), DK 80: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 86: Güray Vural (Kayserispor)
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