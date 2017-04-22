Giresunspor 1 - Yeni Malatyaspor 1
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GİRESUNSPOR 1 - YENİ MALATYASPOR 1

Giresunspor 1 - Yeni Malatyaspor 1

TFF 1. Lig 29. haftasında Giresunspor ile Yeni Malatyaspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Giresunspor 1 - Yeni Malatyaspor 1

TFF 1. Lig 29. haftasında Giresunspor ile Yeni Malatyaspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Cihan Can (82' Isaac Promise), Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Panajotis Dimitriadis, Recep Aydın, Nemanja Tomic (55' Dilaver Güçlü), Onur Demir, Volkan Okumak (69' Jones Carioca), Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Caner Arıcı, Ferhat Kiraz (67' Boubacar Diabang), Murat Yıldırım, Michael Pereira (61' İrfan Başaran), Rahman Buğra Çağıran, Azubuike Godson, Ahmet Aras (77' Jonathan Ayite)

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir, Serdar Akkoçoğlu

Goller: DK 18: Volkan Okumak (Giresunspor), DK 25: Sedat Ağçay (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 13: Murat Yıldırım (Yeni Malatyaspor), DK 45: Azubuike Godson (Yeni Malatyaspor), DK 63: Cihan Can (Giresunspor)

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