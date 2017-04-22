İşte Gençlerbirliği - Kayserispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 28. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Luccas Claro Dos Santos, Renato Escobar Baruffı, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Ümit Özat

Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Muammer Zülfikar Yıldırım, Douglas Ferreıra, Levent Gülen, Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Samba Sow, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Güray Vural

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Hakem: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal Yılmaz, Hakan Ceylan

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