İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Kayserispor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 28. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Luccas Claro Dos Santos, Renato Escobar Baruffı, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Muammer Zülfikar Yıldırım, Douglas Ferreıra, Levent Gülen, Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Samba Sow, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Güray Vural
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal Yılmaz, Hakan Ceylan
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