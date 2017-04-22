İŞTE ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 28. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Mostapha El Kabır, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Sandro Ranıere Guımaraes Cordeıro, Ferhat Kaplan, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Trabzonspor: Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Esteban Alvarado Brown, Hugo Rodallega Martınez, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Koray Gençerler
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