Aytemiz Alanyaspor 0 - Osmanlıspor 1
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AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - OSMANLISPOR 1

Aytemiz Alanyaspor 0 - Osmanlıspor 1

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.

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Aytemiz Alanyaspor 0 - Osmanlıspor 1

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Giorgos Tzavellas, Berkan Emir (62' Glynor Plet), Kenneth Omeruo, Fabrice N'sakala, Daniel Candeias, Efecan Karaca, Isaac Sackey (77' Wilde-donald Guerrier), Emre Akbaba, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Safet Susiç

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Koray Altınay (86' Muhammed Bayır), Mehmet Güven, Musa Çağıran (46' Erdal Kılıçaslan), Thievy Bifouma, Badou Ndiaye, Aminu Umar, Pierre Webo (85' Raul Rusescu)

Teknik Direktör:

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu, Emre Malok

Gol: DK 69: Pierre Webo (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 84: Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), DK 90: Kenneth Omeruo (Aytemiz Alanyaspor), DK 90: Wilde-donald Guerrier (Aytemiz Alanyaspor)

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