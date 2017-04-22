Giresunspor - Yeni Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Yeni Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 29. haftasında Giresunspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Yeni Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 29. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Cihan Can, Panajotıs Dımıtrıadıs, Nemanja Tomıc, Volkan Okumak, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Mıchael Pereıra, Okechukwu Godson Azubuıke, Murat Akça, Ertaç Özbir, Ahmet Aras, Rahman Buğra Çağıran, Ferhat Kiraz, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir, Serdar Akkoçoğlu

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