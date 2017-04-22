Çaykur Rizespor 3 - İ. Başakşehir 3
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ÇAYKUR RİZESPOR 3 - İ. BAŞAKŞEHİR 3

Çaykur Rizespor 3 - İ. Başakşehir 3

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Çaykur Rizespor ile İ. Başakşehir Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çaykur Rizespor 3 - İ. Başakşehir 3

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Çaykur Rizespor ile İ. Başakşehir Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Matic Fink, Mohamed Ali Yaakoubi, Dhurgham Ismail, Marwane Saadane, Nosa Igiebor (65' Oğuz Han Aynaoğlu), Davide Petrucci, Süleyman Koç, Robin Yalçın, Bright Edomwonyi (88' Özgür Çek), Leonard Kweuke (70' Jakob Jantscher)

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Alparslan Erdem, Yalçın Ayhan (81' Joseph Attamah), Junior Caiçara, Marcio Mossoro (68' Mustafa Pektemek), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Cengiz Ünder (68' Stefano Napoleoni), Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken, Suat Arslanboğa

Goller: DK 15: Alparslan Erdem (İ. Başakşehir), DK 42: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), DK 60: Junior Caiçara (Çaykur Rizespor), DK 71: Mustafa Pektemek (İ. Başakşehir), DK 90: Özgür Çek (Çaykur Rizespor), DK 90: Emre Belözoğlu (İ. Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 36: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor), DK 38: Davide Petrucci (Çaykur Rizespor), DK 45: Alparslan Erdem (İ. Başakşehir), DK 85: Alexandu Epureanu (İ. Başakşehir), DK 89: Matic Fink (Çaykur Rizespor), DK 90: Özgür Çek (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: DK 90: Bright Edomwonyi (Çaykur Rizespor)

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