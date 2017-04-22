ÇANKAYA BELEDİYESİ, İLHAN CAVCAV'I UNUTMADI

Çankaya Belediyesi tarafından Gençlerbirliği’nin unutulmaz Başkanı İlhan Cavcav’ın isminin verileceği parkın temelleri Koru Mahallesi’nde atıldı.

Çankaya Belediyesi tarafından Gençlerbirliği’nin unutulmaz Başkanı İlhan Cavcav’ın isminin verileceği parkın temelleri Koru Mahallesi’nde atıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ankara’ya hizmet etmiş isimleri Çankaya’da yaşatırken, İlhan Cavcav’ı unutmamız mümkün değildi. Çünkü İlhan Cavcav bütün Çankayalılar ve Ankaralıların sevdiği, bağrına bastığı çok değerli bir isimdi" dedi.

Temel atma törenine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İlhan Cavcav’ın oğlu ve şimdiki Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı yapan eski hakem Selçuk Dereli ve çok sayıda davetli katıldı.

İlhan Cavcav’ın hayat hikayesinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile başlayan törende konuşma yapan Alper Taşdelen, Türkiye’nin değerlerini ve isimleri Çankaya’da parklarda ve tesislerde yaşattıklarını belirterek, "İlhan Cavcav da Ankara için efsane bir isim çünkü Gençlerbirliği kulübünü bu seviyeye getiren, Gençlerbirliği kulübü oluşturan, sayısız gencimize spor imkanı tanıyan, yetiştiren ve Ankara’ya Gençlerbirliği kulübü ile değer ve marka kazandıran büyük efsanevi bir spor adamıydı. Aynı zamanda Ankara sanayisi ve ekonomisi için çok büyük katkılar sunmuş bir iş adamı, yurtsever, vatanseverdi" diye konuştu.



"Bize Gençlerbirliği’ni hediye etti"

Çankaya’da İlhan Cavcav’ın ismini taşıyacak olan bir parkı açacak olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Taşdelen, "Bizler Ankara’ya hizmet etmiş isimleri Çankaya’da yaşatırken İlhan Cavcav’ı unutmamız mümkün değildi. Çünkü İlhan Cavcav bütün Çankayalıların ve Ankaralıların sevdiği, bağrına bastığı çok değerli bir isimdi. Bize Gençlerbirliği’ni hediye etti ve bunu olağanca dürüstlüğüyle, namusuyla, spor severliğiyle, centilmenliğiyle birlikte yaptı" ifadesini kullandı.



"Maçlarımıza lütfen gelin, bizi destekleyin"

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav da babasının isminin verileceği parkın Çankaya’da açılacak olmasından dolayı Taşdelen’e teşekkürlerini ileterek, "Çankaya Belediye Başkanımızın emekleriyle temeli atılan bu güzide parkımızın Ankara’ya kazandırılması bizi camia olarak, taraftar olarak, Ankaralılar olarak çok mutlu etmektedir. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunun için çok büyük bir onur duyuyorum" ifadelerini kullandı. "Biz de Gençlerbirliği’ni daha üst sıralara getirmek için elimizden gelen gayret ve çabayı harcayacağız" diye sözlerine devam eden Cavcav, Ankaralılara seslenerek, "Maçlarımıza lütfen gelin, bizi destekleyin" çağrısında bulundu.

Bugün çok önemli bir maçlarının olduğunu hatırlatan Murat Cavcav, "İnşallah bu maçı da kazanıp, bu güzel galibiyeti tüm Ankaralılara armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



İlhan Cavcav Parkı

Toplam alanı 9 bin metrekarelik olan ve yaklaşık 8 bin metrekarelik yeşil alana sahip olacak Park, ilk kez Çankaya Belediyesi tarafından Ankara’ya kazandırılan, 2 biyolojik göleti de bünyesinde bulunduracak. Parkın, tüm çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaz aylarına girerken açılması planlanıyor.