İşte Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE AYTEMİZ ALANYASPOR - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 28. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Berkan Emir, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Danıel Joao Santos Candeıas, Georgıos Tzavellas, Kenneth Josıah Omeruo, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Safet Susiç

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Amınu Umar, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Koray Altınay, Papa Alıoune Ndıaye, Vaclav Prochazka, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa

Teknik Direktör:

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu, Emre Malok

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