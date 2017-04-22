GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Göztepe - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Göztepe: Emre Can Coşkun, Leo Schwechlen, Hakan Barış, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Halil Akbunar, Lokman Gör, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Onur Akbay, Nıkola Raspopovıc, Alican Karadağ, Serkan Yanık, Leroy Marten Glovanni George
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Mustafa Sönmez, Serhad Ürkmez
Maç Detayları - Canlı Anlatım