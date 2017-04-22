Göztepe - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 29. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

275 Okunma

Göztepe - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Göztepe - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Emre Can Coşkun, Leo Schwechlen, Hakan Barış, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Halil Akbunar, Lokman Gör, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Adana Demirspor: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Onur Akbay, Nıkola Raspopovıc, Alican Karadağ, Serkan Yanık, Leroy Marten Glovanni George

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Mustafa Sönmez, Serhad Ürkmez

﻿

TFF 1. Lig son 6 haftaya nasıl girdi?
İşte futbolda haftanın programı
Adana Demirspor 1 - Giresunspor 2
Adana Demirspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bandırmaspor 3 - Göztepe 1
Bandırmaspor - Göztepe maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿