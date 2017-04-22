Melih Gökçek, Ankaragücü için 45 otobüs ayarladı
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MELİH GÖKÇEK, ANKARAGÜCÜ İÇİN 45 OTOBÜS AYARLADI

Melih Gökçek, Ankaragücü için 45 otobüs ayarladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü'nün büyük ihtimalle şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesinde taraftarlar için Kayseri'ye 45 otobüs ayarladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün büyük bir ihtimalle şampiyonluğunu ilan edeceği, Kayseri Erciyesspor ile Ankaragücü arasında pazar günü oynanacak maça, taraftarlar için Kayseri'ye 45 otobüs kaldırıyor.

Ankaragücü'ne desteğini sürekli gösteren Gökçek, Twitter'dan yaptığı çağrı üzerine, Kayseri Erciyesspor maçına, taraftarlardan gelen talebi karşılamak için 45 otobüs ayarladıklarını açıkladı.

OTOBÜSLER YARIN KAYSERİ'YE HAREKET EDECEK

Gökçek, otobüslerin, 23 Nisan Pazar günü saat 09:00'da Büyükşehir Belediye Binası önünden Kayseri'ye hareket edeceğini belirtti.

Gökçek, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan, Ankaragücü taraftarının talebi üzerine otobüs ayarlayacağı yönünde çağrıda bulunmuş, "Müracaat çok olursa otobüs sayısı artabilir... Taraftar grupları, toplu müracaat edebilir" demişti.
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