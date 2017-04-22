YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR, 3. LİG YOLUNDA

Yeni Altndağ Belediyespor bugün Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda Osmaniyespor ile BAL 1. Kademe müsabakası oynayacak.Yeni Altındağ Belediyespor bu maçı kazandığı takdirde 3. Lig’e çıkacak.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta Başkent temsilcisi Yeni Altındağ Belediyespor namağlup şampiyon olarak 3. Lig terfi müsabakası oynamaya hak kazandı. Yeni Altndağ Belediyespor bugün Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda Osmaniyespor ile BAL 1. Kademe müsabakası oynayacak.Yeni Altındağ Belediyespor bu maçı kazandığı takdirde 3. Lig’e çıkacak.

Ankaramıza, Altındağ’a bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz

Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Tamer Açar, başarılı geçirdikleri sezonu 3. Lig’le taçlandırmak istediklerini ifade ederek, “ BAL’da şampiyon olduk. Çok büyük bir mutluluk. Başta Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi sıra 3. Lig’de. İnşallah Osmaniye maçını da galibiyetle tamamlayıp 3. Lig’e çıkacağız. Ankaramıza, Altındağ’a bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz.” diye konuştu.

Galip geleceğimize inanıyorum

Yeni Altındağ Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Üretir ise ligde çok zorlu maçlara çıktıklarını ve hepsinden de alınlarının akıyla ayrıldıklarını belirterek Osmaniye maçının da üstesinden gelebilecek durumda olduklarını söyledi.

Üretir, sezonun başından itibaren herkesin inandığını vurgulayarak, “Sezonun başından beri şampiyonluğa inandık. Başta Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki, Kulüp Başkanımız Tamer Açar ve tüm yöneticilerimiz, malzemecilerimiz, taraftarlarımız herkes bize inandı. Sonunda şampiyon olduk. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çok zorlu maçlara çıktık. Hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Osmaniyespor ile kader maçına çıkacağız. Bu maçtan da galip geleceğimize inanıyorum. Yenilgiyi düşünmüyoruz bile. Ama futbol bu. Her şey olabilir. Mağlup olmamız durumunda bir şansımız daha var.7. Grup lideri Bucak Belediye Oğuzhanspor ve 8. Grup lideri UTAŞ Uşakspor karşılaşmasından mağlup ayrılan takımla bir maç daha yapacağız. Bu maçı kazandığımız takdirde yine bir üst lige 3. Lig’e çıkmış olacağız.” diye konuştu.

Anayurt Gazetesi - A. Cevat UĞRAŞ

ETİKETLER