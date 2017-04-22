İşte Çaykur Rizespor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - İ. BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Çaykur Rizespor ile İ. Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

375 Okunma

İşte Çaykur Rizespor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Çaykur Rizespor - İ. Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 28. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Mohamed Alı Yakoubı, Osagıe Brıght Edomwonyı, Nosakhare Emmanuel Igıebor, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Sheyı Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör:

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken, Suat Arslanboğa

﻿

Çaykur Rizespor 3 - İ. Başakşehir 3
İşte futbolda haftanın programı
Süper Lig'de haftanın hakemleri
Başakşehir'de goller dengeli dağılıyor
Süper Lig'de 5 haftanın programı açıklandı
İ. Başakşehir 4 - Galatasaray 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿