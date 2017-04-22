İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - İ. BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Çaykur Rizespor - İ. Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 28. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Mohamed Alı Yakoubı, Osagıe Brıght Edomwonyı, Nosakhare Emmanuel Igıebor, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Sheyı Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken, Suat Arslanboğa
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