İtalya'da VAR uygulaması başlıyor
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İTALYA'DA VAR UYGULAMASI BAŞLIYOR

İtalya'da VAR uygulaması başlıyor

 İtalya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Marcello Nicchi, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını söyledi.

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 İtalya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Marcello Nicchi, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını söyledi.

Federasyonun yönetim kurulu toplantısının ardından ülke basınına açıklamalarda bulunan Nicchi, futbolda oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun bu sistem hakkında nihai kararını açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gelecek sezon başından itibaren, Video Yardımcı Hakem uygulamasını devreye sokacağız. Böylece, bu sistemi bir sezon erken başlatmış olacağız." dedi.

İtalya, bu sezon başında da topun kale çizgisini geçip geçmediğini tespit etmeye yarayan gol çizgisi teknolojisini kullanmaya başlamıştı.

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