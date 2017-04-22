Şanlıurfaspor, Adilovic'in alacaklarını ödedi
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ŞANLIURFASPOR, ADİLOVİC'İN ALACAKLARINI ÖDEDİ

Şanlıurfaspor, Adilovic'in alacaklarını ödedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un eski futbolcularından Eldin Adilovic'in tüm alacaklarının ödendiği bildirildi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un eski futbolcularından Eldin Adilovic'in tüm alacaklarının ödendiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, uzun zamandır FIFA'da devam eden dava sonucunda futbolcunun 435 bin avroluk alacağının zamanında ödenerek, yaşanabilecek tüm olumsuzlukların ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2014-2015 sezonunun devre arasında sarı-yeşilli ekiple sözleşme imzalayan Boşnak futbolcu Adilovic, Şanlıurfaspor ile sözleşmesini feshedip FIFA'ya başvurmuştu. 2 yılı aşkın bir süredir devam eden dava sonucunda futbolcunun tüm alacağı, yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında topladıkları paralarla ödenerek sarı-yeşilli kulübün önü açıldı. Geçmişten gelen çok sayıda borcu kapatan fahri başkan Mehmet Ekinci ve kulüp başkanı Emin Yetim başkanlığındaki Şanlıurfaspor yönetim kurulu, önündeki büyük bir engeli de ortadan kaldırdı."
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