Halkbank finale yükseldi
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HALKBANK FİNALE YÜKSELDİ

Halkbank finale yükseldi

Efeler Ligi play-off üçüncü karşılaşmasında Ziraat Bankası ile Halkbank karşı karşıya geldi. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan derbi mücadelesini Halkbank 3-1 kazandı.

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HALKBANK: 3  - ZİRAAT BANKASI: 1

Efeler Ligi play-off üçüncü karşılaşmasında Ziraat Bankası ile Halkbank karşı karşıya geldi. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan derbi mücadelesini Halkbank 3-1 kazandı. Karşılaşmanın setleri 27-25, 19-25, 25-19, 25-21 Halkbank lehine sonuçlandı. Seride durumu 2-1’e getiren Halkbank finale yükselen taraf oldu.

SALON: Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Onur Hoşnut, Vedat Kırçova

SETLER: 27-25, 19-22, 25-19, 25-21

SÜRE: 1 saat 44 dakika

HALKBANK: Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Dejan Vincic, Emre Batur, Dıck Kooy, Ivan Miljkovic (Hasan Yeşilbudak (L) Caner Dengin, Kemal Kayhan)

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, David Lee, Burak Güngör, Marcus Nilsson, Cristian Savani, Emre Savaş (Volkan Döne (L), Koray Şahin, Jeroen Rauwerdink, Serkan Kılıç, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz)

 

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