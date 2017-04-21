HALKBANK FİNALE YÜKSELDİ

HALKBANK: 3 - ZİRAAT BANKASI: 1
Efeler Ligi play-off üçüncü karşılaşmasında Ziraat Bankası ile Halkbank karşı karşıya geldi. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan derbi mücadelesini Halkbank 3-1 kazandı. Karşılaşmanın setleri 27-25, 19-25, 25-19, 25-21 Halkbank lehine sonuçlandı. Seride durumu 2-1’e getiren Halkbank finale yükselen taraf oldu.
SALON: Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Vedat Kırçova
SETLER: 27-25, 19-22, 25-19, 25-21
SÜRE: 1 saat 44 dakika
HALKBANK: Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Dejan Vincic, Emre Batur, Dıck Kooy, Ivan Miljkovic (Hasan Yeşilbudak (L) Caner Dengin, Kemal Kayhan)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, David Lee, Burak Güngör, Marcus Nilsson, Cristian Savani, Emre Savaş (Volkan Döne (L), Koray Şahin, Jeroen Rauwerdink, Serkan Kılıç, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz)