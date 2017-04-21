ATİKER KONYASPOR 1 - GAZİANTEPSPOR 2

Atiker Konyaspor 1 - Gaziantepspor 2
Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Atiker Konyaspor ile Gaziantepspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gaziantepspor 2-1 kazandı.
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ali Turan, Mehmet Uslu, Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Ali Çamdalı, Jens Jonsson (76' Alban Meha), Moryke Fofana (60' Dimitar Rangelov), Deni Milosevic (60' Ömer Ali Şahiner), Amir Hadziahmetovic, Rijad Bajic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Marcinho (82' Elyasa Süme), İlhan Parlak, Khaly Thiam, Mohammed Fatau, Evans Kangwa (65' Anis Ben-hatira), Muhammet Demir (88' Sefa Yılmaz)
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Çağatay Şahan
Goller: DK 28: Evans Kangwa (Gaziantepspor), DK 45: Jagos Vukovic (Atiker Konyaspor), DK 53: Muhammet Demir (Gaziantepspor)
Sarı Kart: DK 72: Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor)
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