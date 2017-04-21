Atiker Konyaspor 1 - Gaziantepspor 2
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ATİKER KONYASPOR 1 - GAZİANTEPSPOR 2

Atiker Konyaspor 1 - Gaziantepspor 2

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Atiker Konyaspor ile Gaziantepspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gaziantepspor 2-1 kazandı.

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Atiker Konyaspor 1 - Gaziantepspor 2

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Atiker Konyaspor ile Gaziantepspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gaziantepspor 2-1 kazandı.

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ali Turan, Mehmet Uslu, Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Ali Çamdalı, Jens Jonsson (76' Alban Meha), Moryke Fofana (60' Dimitar Rangelov), Deni Milosevic (60' Ömer Ali Şahiner), Amir Hadziahmetovic, Rijad Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Marcinho (82' Elyasa Süme), İlhan Parlak, Khaly Thiam, Mohammed Fatau, Evans Kangwa (65' Anis Ben-hatira), Muhammet Demir (88' Sefa Yılmaz)

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Hakem: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Çağatay Şahan

Goller: DK 28: Evans Kangwa (Gaziantepspor), DK 45: Jagos Vukovic (Atiker Konyaspor), DK 53: Muhammet Demir (Gaziantepspor)

Sarı Kart: DK 72: Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor)

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