K Karabükspor 0 - Kasımpaşa 0
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K KARABÜKSPOR 0 - KASIMPAŞA 0

K Karabükspor 0 - Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında K Karabükspor ile Kasımpaşa Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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K Karabükspor 0 - Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında K Karabükspor ile Kasımpaşa Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Paul Papp, Olafur Skulason, Ceyhun Gülselam, Cristian Tanase, Andre Poko (71' İlhan Depe), Evgen Seleznyov (88' Mustapha Yatabare), Andrey Bliznichenko (63' Ermin Zec)

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau (38' Vasil Bozhikov), Cristian Titi, Veysel Sarı, Loret Sadiku, Bengali Koita (46' Samuel Eduok), Turgut Doğan Şahin (72' Abdullah Durak), Andre Castro, Strahil Popov, David Pavelka, Adem Büyük

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Caner Ak

Sarı Kartlar: DK 2: Barış Başdaş (K Karabükspor), DK 35: Paul Papp (K Karabükspor), DK 39: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 90: Cristian Tanase (K Karabükspor)

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