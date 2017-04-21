HASAN ŞENGEL: "EN ZOR DÖNEMDE GENÇLERBİRLİĞİ'NDE BAŞKANLIK YAPTIM"

Duayen gazeteci Meriç Enercan’ın hazırlayıp sunduğu Klasspor TV’de yayınlanan “İz Bırakanlar” programının bu haftaki konuğu, Gençlerbirliği eski başkanı ve Divan Kurulu Başkanı Hasan Şengel oldu.

Duayen gazeteci Meriç Enercan’ın hazırlayıp sunduğu Klasspor TV’de yayınlanan “İz Bırakanlar” programının bu haftaki konuğu, Gençlerbirliği’nin efsanevi başkanlarından ve Divan Kurulu Başkanı Hasan Şengel oldu.

Gençlerbirliği Divan Kurulu Başkanı Hasan Şengel, nüfusta 86 yaşında gözükse de biyolojik yaşının 92 olduğunu söyleyerek, “Son 60 yılımı Gençlerbirliği’ne adadım, kulübümün en zor döneminde başkanlık ve yöneticilik yaptım” dedi.

Başkan Şengel’in Orhan Şeref Apak ile anısı

Gençlerbirliği ile tanışma dönemini anlatan Şengel, “1956-57’li yıllarda Yenimahalle Kulübünün başkanlığını yaparken o dönem Gençlerbirliği Başkanı Rahmetli Orhan Şeref Apak ile bir diyaloğumuz oldu. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun dış sahalarında takımım maça hazırlanırken Apak, ‘Bu işlerde koşturuyorsun, görüyorum. İyi mücadele veriyorsun ama yine de senin takımını 5 farkla yeneriz’ dedi. Bu konuşmanın ardından Başkanı olduğum Yenimahalle, Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi. Maç bittikten sonra tekrar yanıma gelen Apak, ‘Bugünden sonra Gençlerbirlikli ol, kendine yazık etme. Yenimahalle’yi daha fazla ileriye taşıyamazsın’ dedi, ben de olumlu bir cevap verdim. O günden sonra Gençlerbirliği’ne adımımı attım ve yaklaşık 60 senedir bu camianın içerisindeyim. “ diye konuştu.

“Kimsenin olmadığı dönemde başkanlık yaptım”

Kimsenin yardım etmediği, parasız ve pulsuz dönemde Gençlerbirliği’nde başkanlık yaptığını belirten Şengel, “1965 yılında Gençlerbirliği’ne üye oldum, 1970’lı yılların başında da yöneticilik yaptım” ifadesini kullandı.

Gençlerbirliği, bugün varsa Vehbi Koç’un sayesindedir ifadesini kullanan Şengel, “Gençlerbirliği’nin oyuncularının barınması için bir yer gösterdi ve ciddi yardımları oldu. Yert ve yurt belli olmadan bir kulübün yaşaması o dönem söz konusu değildi. 1970’lı yılların başında Maltepe Koç Yurdu’nda yapılan kongre ile Gençlerbirliği’ne başkan oldum. Para, pul, hiçbir şey yokken başkan oldum. Zor bir dönemdi. Amatör maçları izleyip orada beğendiğim oyuncuları, Gençlerbirliği’ne getirirdim. Herkesin taktir ettiği bir takım kurduk. Genç ve yetenekli bir kadro oluşturduk. Bizden yetişen bu yetenekler, zamanla İstanbul kulüplerine ve diğer takımlara transfer oldu. “ dedi.

“13 branşta mücadele ettik”

O yıllarda futbol haricinde 12 branş gösteren bir Gençlerbirliği oluşturduğunu belirten Şengel, “Gençlerbirliği’nde iki ayrı dönem başkanlık yaptım. İkinci dönemde 13 branşta faaliyet gösterdik. Özellikle kayak branşında önemli başarılara imza attık. Milli takım, bizden sorulurdu. “ diye konuştu.

“Gençlerbirliği için hapis yattım”

Gençlerbirliği’ne futbolcu kazandırmak uğruna hapiste yattığını açıklayan Şengel’in ifadeleri şu şekilde:

“Beypazarı’ndan Hüseyin Avni Saat adında bir kaleci aldım. Sinoplu birisinden ona bir tane araba aldık. O sıralar İstanbul’a oyuncu izlemeye gittim ve arabanın parasını yöneticimize bıraktık. Biz o yola çıktıktan sonra da yöneticimiz o parayı harcamış ve Sinop’tan arabanın sahibine parayı verememiş. Ben bu parayı verdiğini düşünüyordum. Birkaç gün sonra Cinnah Caddesi’nde ofisimde otururken iki sivil polis yanıma gelerek beni adliyeye götürdü. Görevliler, borcumu ödemediğimi söylediler, ben de ‘Kimseye borcum yok’ dedi. Sonradan arabanın parasının ödenmediğini anladım. Kimseye haber verilmeden tutukevine kondum. Orada 3 gün yattıktan sonra işin doğrusu anlaşıldı ve serbest kaldık. Ondan sonra görevi İlhan Cavcav’a verdim.”

İlhan Cavcav geleneği

Yaklaşık 40 sene Gençlerbirliği’nde başkanlık yapan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden İlhan Cavcav’ın Gençlerbirliği’ni çok sevdiğini ve kulübe önemli hizmetlerinin olduğunu vurgulayan Şengel, “İlhan Cavcav, bu işi gerçekten çok seviyordu. Beştepe Tesisleri’ni büyük zahmetlerle hayat geçirdi. Bu konuda Fikri Elma’nın önemli katkıları oldu. Gençlerbirliği’nin altyapısı Türkiye’de tektir. Burada mübalağa etmiyorum. Gençlerbirliği’nin istikbali iyi durumda. Mevcut Başkan Murat Cavcav’ın İlhan Cavcav geleneğini sürdüreceğine inanıyorum. Umarım bu gelenek ilelebet sürer. Murat Cavcav, bize önemli konularda danışıyor. Bu uygulamasını önemli buluyorum. “ sözlerini kullandı.

“Mehmet Yiğiner, sevdiğim bir delikanlı”

Gençelrbirliği’nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yapmasına rağmen Ankaragücü’nü de sevdiğini belirten Şengel, Başkan Mehmet Yiğiner’in Ankaragücü’nü iyi yerlere getireceğine inandığını belirtti.

Ankaragücü’nün Süper Lig’den düştüğü zaman çok üzüldüğünü söyleyen Şengel, “Gençlerbirlikli olmama rağmen Ankaragücü de sevdiğim ve taktir ettiğim bir takımdır. Süper Lig’den düştüğünde en çok üzülenlerden biriydim. Yeniden çıkmasına da az kaldı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, çok sevdiğim bir delikanlı. Kendisini Akyurt’un Büğdüz köyünden tanırım. Çok çalışkan bir arkadaşımız, Ankaragücü’nü iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Ankaragücü, TFF 1. Lig’ten aynı sene sonunda Süper Lig’e çıkacaktır.” diye konuştu.

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