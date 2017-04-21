İŞTE K KARABÜKSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K Karabükspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak K Karabükspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 28. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Olafur Ingı Skulason, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Yevgen Seleznov, Crıstıan Tanase, Ahmet Şahin, Andrıı Blıznıchenko
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Bangaly Fode Koıta, Adem Büyük, Davıd Pavelka, Turgut Doğan Şahin, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Caner Ak
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