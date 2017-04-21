İŞTE ATİKER KONYASPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Gaziantepspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 28. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Ali Turan, Jens Jonsson, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Amır Hadzıahmetovıc, Moryke Fofana, Jagos Vukovıc, Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Evans Kangwa, Muhammet Demir, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Fatau Mohomed, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Musa Nizam
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Hakem: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Çağatay Şahan
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