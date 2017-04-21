İŞTE FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 28, TFF 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 33, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 37, 2 ve 3. gruplarda ise 33. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

22 Nisan Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

23 Nisan Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena)

24 Nisan Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor (Vodafone Arena)

TFF 1. Lig

22 Nisan Cumartesi

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Bornova)

18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Giresun Atatürk)

23 Nisan Pazar

13.00 Boluspor-Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu (Ümraniye Belediye)

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Elazığspor-Samsunspor (Elazığ Atatürk)

24 Nisan Pazartesi

17.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

18.30 Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)

19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

23 Nisan Pazar

15.30 Bucaspor-Zonguldak Kömürspor (Yeni Buca)

15.30 Sivas Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.30 Kahramanmaraşspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.30 Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Fethiyespor-Keçiörengücü (Fethiye İlçe)

15.30 Fatih Karagümrük-Anadolu Üsküdar 1908 (Vefa)

15.30 Ofspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Of İlçe)

15.30 Kocaeli Birlikspor-İstanbulspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

15.30 Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor (Pendik)

Kırmızı Grup

23 Nisan Pazar

15.30 Aydınspor 1923-BUGSAŞ Spor (Adnan Menderes)

15.30 İnegölspor-Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)

15.30 Niğde Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Niğde 5 Şubat)

15.30 Tokatspor-Sarıyer (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.30 Kayseri Erciyesspor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15.30 Hatayspor-Tuzlaspor (Antakya Atatürk)

15.30 Kırklarelispor-Menemen Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Karşıyaka-1461 Trabzon (İzmir Atatürk)

15.30 Gümüşhanespor-Eyüpspor (Gümüşhane Yenişehir)

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

23 Nisan Pazar:

15.30 Erzin Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Erzin İlçe)

15.30 Cizrespor-Manavgatspor (Cizre İlçe)

15.30 Ankara Demirspor-Kütahyaspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Tekirdağspor-Karacabey Birlikspor (Namık Kemal)

15.30 Gölcükspor-Bayburt Grup Özel İdare (Gölcük)

15.30 Anagold 24 Erzincanspor-Kocaelispor (Erzincan 13 Şubat)

15.30 Beylerbeyi-Kartalspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

15.30 Sancaktepe Belediyespor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.30 Kozan Belediyespor-Çorum Belediyespor (İsmet Atlı)

2. Grup

23 Nisan Pazar:

15.30 Derincespor-Pazarspor (İzmit İsmetpaşa)

15.30 Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)

15.30 Batman Petrolspor-Yomraspor (Batman 16 Mayıs)

15.30 Silivrispor-Türk Metal Kırıkkalespor (Silivri)

15.30 Halide Edip Adıvarspor-Tire 1922 (Bahçelievler İl Özel İdare)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Erbaaspor (Mümin Özkasap)

15.30 Dardanelspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Çanakkale 18 Mart)

15.30 Yeşil Bursa-Dersimspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Kemerspor 2003-Kırıkhanspor (Dr. Fehmi Öncel)

3. Grup

23 Nisan Pazar:

15.00 Diyarbekirspor-Orduspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.30 Tarsus İdmanyurdu-Orhangazispor (Tarsus İlçe)

15.30 12 Bingölspor-Darıca Gençlerbirliği (Bingöl Şehir)

15.30 Muğlaspor-Sakaryaspor (Muğla Atatürk)

15.30 Ankara Adliyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Ankara OSTİM)

15.30 Bayrampaşa-Denizli Futbol A Spor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.30 Maltepespor-Payasspor (Maltepe Hasan Polat)

15.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Elaziz Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Bergama Belediyespor-Afjet Afyonspor (Bergama 14 Eylül)