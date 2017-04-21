ÜMİT ÖZAT'IN "ANNE BÖREĞİ" UĞURU

Gençlerbirliği'nin başkentte yenilgi yüzü görmeyen teknik direktörü Ümit Özat, maçlardan 2 gün önce Ankara'da yaşayan annesinin yaptığı böreği yemesinin şans getirdiğine inandığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin başkentte yenilgi yüzü görmeyen teknik direktörü Ümit Özat, maçlardan 2 gün önce Ankara'da yaşayan annesinin yaptığı böreği yemesinin şans getirdiğine inandığını söyledi.

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nin ligdeki konumu, sezonun 28. haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşması ve özel hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mesleği nedeniyle doğduğu ve şu an ailesinin yaşadığı başkentten uzun dönemler uzak kaldığını, böyle zamanlarda annesinin yaptığı yemekleri çok özlediğini dile getiren Özat, "Ankara'da görev yaptığım dönemlerde bir ritüelim var. Maçlardan 2 gün önce anneme börek yemeye gidiyorum, uğurlu geldiğine inanıyorum." dedi.

Karşılaşmaların oynanacağı günlere göre anne ziyaretini belirlediğini ve arkadaşlarıyla toplanarak börek yemeye gittiklerini dile getiren Özat, "Maça göre 2 gün önce annemin, babamın evinde toplanıyoruz. Maçın önceki günü kampta oluyorum zaten. Gidiyoruz orada annemin hazırladığı güzel börekleri yiyoruz. Boşnak böreği, kıymalı, ıspanaklı, patatesli, çok güzel börekler yapıyor." diye konuştu.

Anne ve babasının üzerindeki hakkını ödeyemeyeceğini belirten Özat, "Allah onlardan razı olsun. Gidiyoruz, hazırladıklarını yiyoruz, ellerini öpüp dualarını alıyoruz." dedi.

"Gerçi biz sipariş veremiyoruz, arkadaşların istediklerini, keyfini yapmaya gidiyoruz." ifadesini kullanan Özat, şöyle devam etti:

"Ankara'da görev yaptığımda bu hep devam ediyor. Ankaragücü'nde de burada da devam ediyor. İstanbul'dan gelirken de mutlaka telefon edip istediğim yemekleri söylüyordum. Bamya hariç yemek ayırt etmem. Annemin yemeklerini hiç ayırt etmem. Çocukluğumda ederdim ama şimdi bamya yemeği de yapsa yerim. Yeter ki anne yemeği olsun."

"Kupa maçının rövanşı olacak"

Ümit Özat, Kayserispor ile sezonun 28. haftasında yarın Ankara'da oynayacakları maçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kaybedilen karşılaşmanın rövanşı olacağını vurguladı.

Lige verilen arada Gaziantepspor ile erteleme maçına çıktıklarını hatırlatan Özat, "Bizim için ara olmadı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz." diye konuştu.

Kayserispor maçını kazanmak istediklerini ve geçmişte kalan hesaplarının bulunduğunu dile getiren Özat, "Biri kupadan kalma hesap, diğeri de geçmişte Antalyaspor, Ankaragücü'nü yenmese küme düşmüştük, o hesap. Dolayısıyla kimin ne durumda olduğu bizi ilgilendirmiyor. Yenmek için her şeyi yapacağız, kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin. Oyunun kuralı bu." yorumunu yaptı