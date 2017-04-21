"SIRALAMADA DAHA YUKARILARDA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Amedspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Amedspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaplan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta kazandığımız maçla ligde rahat bir konuma geldik. Ama halen bu ligde alacağımız puanlar var. Rakibimiz Amedspor ve İstanbulspor şampiyonluğa oynuyor. Ama bu yarış bizi ilgilendirmiyor. Biz her iki takımdan da puan ya da puanlar aldık daha önce. Amedspor karşısında da oyunumuzu oynayacağız ve aldığımız puanlarla üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Ligde son iki maçımız. İkinci yarıda gösterdiğimiz harika performansı taçlandırmak için bu maçlardan gelecek puanlar çok önemli. Sıralamada daha yukarılarda bitirmek istiyoruz.

Bu önemli maç öncesinde kalecimiz Yasin Davuş haricinde bir eksiğimiz yok. Yasin büyük bir fedakarlıkla son haftalarda sakat sakat mücadele etti. Sakatlığının durumu arttığı için, bu maçta oynayamayacak. Ama her zaman söylediğim bir şey var, bizim takımımızda yedek – as oyuncu kavramı yok. Onun yerine oynayacak arkadaşımız da elinden gelenin en iyisini verecektir.

Pazar günü 19 Mayıs Stadı’na tüm Ankaralıları bekliyoruz. "