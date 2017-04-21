U13'TE "KARDEŞÇE" BAŞKENT DERBİSİ

U13 Ligi’nde aynı grupta mücadele eden Gençlerbirliği ve Hacettepe, bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Çekişmenin ve centilmenliğin ön planda olduğu maçta Gençlerbirliği , Ahmet Enes ve Ege Efe Şanlı’nın arka arkaya golleriyle 2-0 öne geçerken, Hacettepe son dakikalarda arttırdığı baskıdan Berkay Kardeşler’in şık golüyle döndü.
Maç 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğü ile biterken, iki takım oyuncuları maç sonunda birbirlerini tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.