U13'TE "KARDEŞÇE" BAŞKENT DERBİSİ

U13 Ligi’nde aynı grupta mücadele eden Gençlerbirliği ve Hacettepe, bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde karşı karşıya geldi.

U13 Ligi’nde aynı grupta mücadele eden Gençlerbirliği ve Hacettepe, bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Çekişmenin ve centilmenliğin ön planda olduğu maçta Gençlerbirliği , Ahmet Enes ve Ege Efe Şanlı’nın arka arkaya golleriyle 2-0 öne geçerken, Hacettepe son dakikalarda arttırdığı baskıdan Berkay Kardeşler’in şık golüyle döndü.

Maç 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğü ile biterken, iki takım oyuncuları maç sonunda birbirlerini tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.