HALKBANK'IN AVRUPA SERÜVENİNDE İKİNCİ PERDE

Serinin ilk maçında Halkbank, Çanakkale Belediyespor’a deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. Eşitlik halinde üçüncü maç 26 Nisan saat 17:00’de yine Çanakkale’de oynanacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Klasman Grubunda rövanş maçları yarın (22 Nisan, Cumartesi) oynanacak. Başkent Voleybol Salonundaki karşılaşma saat 16:00’da start alacak. Maçın hakemleri Burhan İlhan ve Meryem Tekol Pelenk.

Serinin ilk maçında Halkbank, Çanakkale Belediyespor’a deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. Eşitlik halinde üçüncü maç 26 Nisan saat 17:00’de yine Çanakkale’de oynanacak.

Tur için umutluyuz

Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil etme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşma ile ilgili düşüncelerini açıklayan Wilma Salas, tur için umutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Çanakkale’deki üçüncü maçı gerçek bir final haline getirmek istediklerini dile getiren Kübalı smaçör, “Biz iyi bir takımız, birbirimize güveniyor, galibiyete inanıyoruz. Sahada herşey adil olursa, göstereceğimiz performansla camiamızı sevindirecek bir sonuç alabiliriz. Elbette Ankaralı voleybolseverleri bizi desteklemeleri için tribüne davet ediyoruz” diye konuştu.

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