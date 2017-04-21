KLASSPOR TV, KAYSERİ ÇIKARTMASI YAPIYOR

Klasspor, 6 muhabir ve ekipmanları ile Kadir Has Stadyumu’nda olacak ve tarihi an’ın her noktasını okuyucuları ve izleyicilerle paylaşacak.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğun düğümü bu hafta sonu Kayseri’de çözülüyor.

Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Kayseri Erciyesspor – Ankaragücü maçı öncesi, sırası ve sonrasından olan her detay Klasspor ve Klasspor TV’de olacak.

Klasspor, 6 muhabir ve ekipmanları ile Kadir Has Stadyumu’nda olacak ve tarihi an’ın her noktasını okuyucuları ve izleyicilerle paylaşacak.

Kayseri Erciyesspor’u yendiği taktirde, rakibinin ne yaptığına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek olan Ankaragücü’nde taraftarlar, belediyelerin desteğiyle yaklaşık 300 otobüsü doldurmuş bir şekilde Kayseri’ye akın etmeyi planlanıyor.

TFF 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşayacak olan Güçlülerin, stadyumunda tribün şovları ve koreografi yapacağı öğrenildi.

Adeta karnaval havasında geçecek şampiyonluk kutlamasının en ince detayına kadar yanında olacak Klasspor muhabirleri, tüm ülkeye bu kareleri ve görüntüleri ulaştırmak için uğraşacak.

Ankaragücü’nün şampiyonluk coşkusu anbean sizlerle olacak.

Pazar günü Klasspor ve Klasspor TV’den ayrılmayın.

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