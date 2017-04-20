"SAKİN OL, ŞUURLU OYNA" SAAT 22'DE KLASSPOR TV'DE

Türkiye’deki tek Gençlerbirliği programı, Klasspor TV ekranlarında olacak.

Türkiye’deki tek Gençlerbirliği programı, Klasspor TV ekranlarında olacak.

Ankara’nın yetiştirdiği önemli gazetecilerden Engin Kocabıyık’ın sunduğu, Anadolu Ajansı’nın tecrübeli gazetecilerinden Musa Samur’un yorumlarıyla renk kattığı “Sakin ol, şuurlu oyna” bugün saat 22.00’de Klasspor TV ekranlarında olacak.

Gençlerbirliği’nin bu hafta sonu oynayacağı Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde son bilgilerin yer alacağı ve başkent ekibinin geleceği hakkındaki önemli konuların konuşulacağı “Sakin ol, şuurlu oyna” yine gündemi belirleyecek.

Sosyal medya hesapların izleyen sporseverlerin yorumları ve soruları ile katılma şansının olduğu program, Klasspor TV’nin Facebook, Youtube hesaplarından ve Klasspor.tv internet sitesinden rahatlıkla izlenebilecek.