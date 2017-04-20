Gaziantep BŞB 1 - Balıkesirspor 1
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GAZİANTEP BŞB 1 - BALIKESİRSPOR 1

Gaziantep BŞB 1 - Balıkesirspor 1

TFF 1. Lig 28. haftasında Gaziantep BŞB ile Balıkesirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gaziantep BŞB 1 - Balıkesirspor 1

TFF 1. Lig 28. haftasında Gaziantep BŞB ile Balıkesirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Rıza Efendioğlu, Özgür Özkaya, Erhan Kartal, Ahmet Kesim, Erdal Güneş (70' Murat Ceylan), Muhammet Reis, Cumali Bişi, Tevfik Köse (39' Muhammet Ertürk), Ekigho Ehiosun, Uche Kalu (55' Ramazan Civelek)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Abdulkadir Özgen (81' Christian Bekamenga), Burak Çalık, İshak Çakmak, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (74' Doğa İşeri), Foxi Kethevoama (69' Oğuzhan Çapar)

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Abdullah Yılmaz, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara, Selim Özen

Goller: DK 77: Eray Ataseven (Balıkesirspor), DK 83: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB)

Sarı Kartlar: DK 52: Cumali Bişi (Gaziantep BŞB), DK 63: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor), DK 70: Ekigho Ehiosun (Gaziantep BŞB), DK 82: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), DK 88: Rıza Efendioğlu (Gaziantep BŞB)

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