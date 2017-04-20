GAZİANTEP BŞB 1 - BALIKESİRSPOR 1

Gaziantep BŞB 1 - Balıkesirspor 1
TFF 1. Lig 28. haftasında Gaziantep BŞB ile Balıkesirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Rıza Efendioğlu, Özgür Özkaya, Erhan Kartal, Ahmet Kesim, Erdal Güneş (70' Murat Ceylan), Muhammet Reis, Cumali Bişi, Tevfik Köse (39' Muhammet Ertürk), Ekigho Ehiosun, Uche Kalu (55' Ramazan Civelek)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Balıkesirspor: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Abdulkadir Özgen (81' Christian Bekamenga), Burak Çalık, İshak Çakmak, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (74' Doğa İşeri), Foxi Kethevoama (69' Oğuzhan Çapar)
Teknik Direktör: Can Cangök
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdullah Yılmaz, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara, Selim Özen
Goller: DK 77: Eray Ataseven (Balıkesirspor), DK 83: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB)
Sarı Kartlar: DK 52: Cumali Bişi (Gaziantep BŞB), DK 63: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor), DK 70: Ekigho Ehiosun (Gaziantep BŞB), DK 82: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), DK 88: Rıza Efendioğlu (Gaziantep BŞB)
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