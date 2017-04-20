KARGANIN GÖR DEDİĞİ'NDE KONU: PASSOLİG

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas’ın hazırlayıp sunduğu “Karganın gör dediği” bu hafta yine dopdolu içeriği ile Klasspor TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas’ın hazırlayıp sunduğu “Karganın gör dediği” bu hafta yine dopdolu içeriği ile Klasspor TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Saat 20.00’de Klasspor TV ekranlarından canlı yayınlanacak olan programın bu haftaki konusu, ’Passolig’ olacak.

Konusunda uzman kişilerden Ertuğrul Cem Cihan ve Kemal Ulusoy’un konuk olacağı bu programda, Passolig’in amaçları ve etkileri konuşulacak.

Programı izleyen kişilerin sosyal medya hesaplarından yapacağı yorumlarla ve yönlendirmeleriyle renk katacağı programa, Klasspor TV’nin Facebook ve Youtube hesabından ulaşılabilecek. Ayrıca Klasspor TV'nin resmi hesabından da canlı izlenebilecek.

Ankaragücü taraftarlarına gelecek sene Passolig ile tanışmadan önce bu sistemi anlatıyoruz. Bu programı kaçırmayınız.