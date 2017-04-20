MEHMET YİĞİNER'DEN "KADİR HAS" TEŞEKKÜRÜ

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, hafta sonu K.Erciyesspor ile oynayacağı şampiyonluğu belirleyecek maç öncesinde yaptığı açıklamada, Kayseri ekibinin yönetim kuruluna ve camiasına teşekkür etti.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, hafta sonu Kayseri Erciyesspor ile oynayacağı şampiyonluğu belirleyecek maç öncesinde yaptığı açıklamada, Kayseri ekibinin yönetim kuruluna ve camiasına teşekkür etti.

Yiğiner'in ifadeleri şu şekilde:

"TEŞEKKÜRLER KAYSERİ ERCİYESSPOR KULÜBÜ VE CAMİASI

23 Nisan 2017 Pazar günü oynayacağımız Kayseri Erciyesspor müsabakası ile ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

Bizlere Kadir Has Stadyumu’nun tahsisinde yardımcı olan Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Sayın Saffet Külahçı’ya, yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese şahsım ve Ankaragücü camiası adına teşekkür ediyorum.

Bir aksilik olmaz ise Cuma günü saat 15.00’de daha sonra belirleyeceğimiz yerlerde biletlerimiz satışa sunulacaktır.

Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bilet fiyatları 15 TL olarak, Batı VIP 50 TL olarak belirlenmiştir.

Bizlere bu kolaylığı sağlayan Kayseri Erciyesspor Kulübü yönetimine, camiasına ve Kayserili hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizlerde Ankaragücü camiasına yakışacak şekilde centilmence, kardeşçe ve bahar havasında bir müsabaka gerçekleşmesini arzu ediyoruz."