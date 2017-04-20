GAZİANTEP BŞB - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gaziantep BŞB - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:30'da başlayacak Gaziantep BŞB - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 28. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Rıza Efendioğlu, Tevfik Köse, Muhammet Reis, Ehıosun Ekıgho, Uche Kalu, Erdal Güneş, Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Balıkesirspor: Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Hakem: Abdullah Yılmaz, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara, Selim Özen
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