Gaziantep BŞB - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİANTEP BŞB - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gaziantep BŞB - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 28. haftasında Gaziantep BŞB ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gaziantep BŞB - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:30'da başlayacak Gaziantep BŞB - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 28. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Rıza Efendioğlu, Tevfik Köse, Muhammet Reis, Ehıosun Ekıgho, Uche Kalu, Erdal Güneş, Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Balıkesirspor: Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Abdullah Yılmaz, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara, Selim Özen

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