ZİRAAT BANKASI FİNAL İÇİN SON VİRAJDA

Efeler Ligi’nde yarı final mücadelesi 3. karşılaşmasında Ziraat Bankası, Halkbank’ın konuğu oluyor.

Efeler Ligi’nde yarı final mücadelesi 3. karşılaşmasında Ziraat Bankası, Halkbank’ın konuğu oluyor. İki Ankara takımını play-off serisinde 3. kez karşı karşıya getirecek olan mücadele yarın saat 19:00’da Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak.

İlk maçı 3-2 kazanıp, ikinci maçı 3-0 kaybeden Ziraat Bankası final için umutlarını son maça bıraktı. Karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren Ziraat Bankası’nda olmazsa olmaz tek hedef galibiyet.

Ziraat Bankası rakibini elediği taktirde Arkas Spor – Fenerbahçe maçının galibi ile 5 maçlık final serisine çıkarak şampiyonluk mücadelesi verecek.

Takımın libero oyuncularından Volkan Döne, ‘’ Sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyoruz. Yarın rakibimiz karşısında bütün gücümüzü sahaya yansıtıp finale çıkan taraf olmak istiyoruz.’’ Şeklinde maç ile ilgili düşüncelerini aktardı.

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