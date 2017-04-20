"GENÇLERBİRLİĞİ DİĞER KULÜPLERE GÖRE ÇOK FARKLI"

Gençlerbirliği U21 takımının 1997 doğumlu genç oyuncusu Sefer Kanıtemiz, kulüp web sitesi için gerçekleştirilen röportajda soruları yanıtladı.

Gençlerbirliği U21 takımının 1997 doğumlu genç oyuncusu Sefer Kanıtemiz, kulüp web sitesi için gerçekleştirilen röportajda soruları yanıtladı.

Çorum’da doğan ve futbola burada başlayan Sefer, başlangıç hikayesini şu şekilde anlattı:

“Çorum’da doğdum. Orada okul bahçesinde, sokak aralarında futbol oynayarak başladım. 6 sene Osmancık’ta oynadım amatör olarak. 3 sene önce Hacettepe’ye geldim. Buraya seçmelere gelmiştim. Hocalarımız beğendi ve bu kulübe dahil ettiler. Hacettepe’de yarım sezon oynadım ve daha sonra Gençlerbirliği’ne geçtim.

İlk olarak Tanser Hoca ile çalıştım. Ardından Aykın Hoca, Avni Hoca ve Veyis Hoca ile çalıştım. Her hocanın üzerimde büyük emeği var. Her biri bize ayrı bir vizyon kattı. Birbirinden ayırt edemeyeceğim hocalarım hepsi. Onların öğrettiklerini , harfiyen yerine getirmeye çalışıyorum.

Ben buraya farklı bir şehirden geldim. Buraya kadar gelmem de en büyük desteği ailemden gördüm. Bana her aşamada destek oldular. İnşallah onların desteğiyle daha iyi yerlere de gelirim.”

Gençlerbirliği altyapısının , kendilerine çok şey kattığını söyleyen genç oyuncu, diğer kulüplerle kıyas edilmeyecek imkanlara sahip olduklarını söylüyor. Gençlerbirliği altyapısının yetiştiriciliğinin kendilerine büyük bir motivasyon kattığını söyleyen Sefer şunları aktardı:

“Gençlerbirliği diğer kulüplere göre çok farklı. Buradaki imkanlar çok iyi.Futbol oynamamız için her ortam hazırlanmış. Futbol haricinde başka bir şeyi de düşünmüyoruz.

İrfan Can Ağabey, Ahmet Ağabey gibi milli takıma kadar çıkmış isimler bu altyapıdan çıktılar. Onların bizim yolumuzdan geçerek A takıma çıkması, milli takıma gitmesi bizi motive ediyor. Ama bizim için en önemli şeyin gelişim olduğunu düşünüyorum. Kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Hocalarımız da bu yönde telkinlerde bulunuyor. Eğer kendinizi sürekli geliştirmezseniz futbolda bir yere varamazsınız.”

A takım ile U21 takımın sık sık antrenman maçında karşı karşıya gelmesinin , iki tkaımın kaynaşması ve genç futbolcuların kendisini geliştirmesi açısından önemine değinen Sefer, A takımdaki oyuncuların altyapı oyuncularıyla ilgili olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi:

“Ümit Hoca geldikten sonar sürekli A takımla antrenman maçı yapıyoruz. Onlarla sürekli iç içeyiz. Onlarla maç yapmak bizi hep olumlu yönde etkiliyor. Hem maç anında saha içinde hem de sonrasında abilerimiz sürekli bizle konuşup, bizi uyarıyor, yönlendiriyor. Bizimle ilgilenip, her ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyorlar. Orhan Abi, Serdar Abi ya da diğer abilerimiz her zaman yanımızda. Onlarla iç içe olmak ekstra bir motivasyon sağlıyor.”

Hedefleri ve idol olarak gördüğü isime de değinen Sefer; “Önce Hacettepe sonra A takımda olmayı hedefliyorum. Gençlerbirliği’nde uzun yıllar oynamak en büyük hedefim. Bana çok şey katan bu kulübe ben de A takım formasıyla hizmet ederek hocalarımın ve kulübümün emeklerinin karşılığını vermek istiyorum.

Luka Modric’i çok beğeniyorum. İki yönlü de oynamaya çalışıyorum. Ofansif gibi gözüksem de oyunun savunma bölümünde de yer almaya çalışıyorum. Luka Modric de bu işi dünya futbolunda en iyi yapan isimlerden. Fırsat buldukça onu izlemeye çalışıyorum.”dedi.

Futbol haricinde kitap okuma alışkanlığı olduğunu söyleyen Sefer , boş zamanlarını da arkadaşları ve kitaplarla geçiriyor:

“Burada tesislerde kalıyorum. Futbola odaklı bir şekilde yaşıyorum. Antrenmanlardan sonra dinlenmeyi tercih ediyorum. Zaman zaman arkadaşlarla dışarıda yemek yiyoruz, birlikte zaman geçiriyoruz. Onun haricinde kitap okumayı seviyorum, güncel dergileri takip ediyorum. Tesislerde de zamanımı bu şekilde geçiriyorum.”