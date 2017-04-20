Süper Lig'de haftanın hakemleri
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SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Nisan Cuma:
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

22 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 Nisan Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler
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