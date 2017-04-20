"Sporcuların alın terlerine saygı istiyoruz"
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"SPORCULARIN ALIN TERLERİNE SAYGI İSTİYORUZ"

"Sporcuların alın terlerine saygı istiyoruz"

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Klasman Grubu ilk maçında Halkbank, Çanakkale Belediyespor’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

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Çanakkale Belediye: 3 - Halkbank ANKARA: 2

Salon: Anafartalar

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş

Çanakkale Bld.: Seda, Jerkov, Gözde Dal, Ceren, Kulan, Beyza (Buse, Şule, Elif, Hande, Ceren Çınar)

Halkbank ANKARA: Seda, Ana, Hande Naz, Tutku BurcuSalas, Ceyda, (Derya, Aslıhan, Yeliz, Fulden)

Setler: 25-13, 25-19, 16-25, 18-25, 15-8

Süre: 1.54 (21, 26, 26, 26, 15)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Klasman Grubu ilk maçında Halkbank, Çanakkale Belediyespor’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Serinin ikinci maçı 22 Nisan Cumartesi günü Ankara’da oynanacak. Maçı başkent ekibinin kazanması durumunda üçüncü maç yine Çanakkale’de yapılacak.

Adalet istiyoruz

Halkbank Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel, karşılaşma boyunca yaşanan hakem hatalarından şikayet etti. Özellikle final setinde durum 5-5 iken aleyhlerine verilen kararı kabul edemediklerini ifad eden Gürbüzsel, “Biz sadece hakem kararlarında adalet, sporcuların alın terlerine saygı istiyoruz. Hakemlerimize de saygı duyuyoruz ama sezon boyunca çok mağdur olduğumuzu da dile getirmek istiyorum. Ayrıca Başkent Voleybol Salonunda bulunan Görüntülü Değerlendirme Sistemi (Challenge Sistemi) burada yoktu. Bu da rakip için avantaj, bizim için dezavantaj oluşturdu. Buna da dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.

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