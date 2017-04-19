LYON, UEFA KARARINI DOĞRU BULUYOR

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile oynadıkları ilk maçta yaşanan olaylarla ilgili UEFA'nın verdiği kararı doğru bulduğunu söyledi.

Olympique Lyon'un Beşiktaş ile oynayacağı rövanş maçı için Vodafone Arena'da yaptığı antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Aulas, "UEFA kararı doğru. Bu konuda UEFA'ya güvendiğimi daha önce söylemiştim. İki kulüp için de doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş için ağır bir karar olabilir. Çünkü yarın maçları var ve son dakika öğrenilmiş bir haber." dedi.

Beşiktaş ile yarın çok önemli bir maç yapacaklarını dile getiren Aulas, "Yarın çok büyük bir maç olacak. Tur için iki takımın da şansı eşit. Biz daha önce 7 kez çeyrek final oynadık. Yarınki maçımızı da başarıyla bitirip, yarı finale çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

UEFA, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Olympique Lyon'un 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.