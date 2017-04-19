KADINLAR BASKETBOL LİGİ'NDE GÖRÜNÜM

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezon tamamlandı.
Ligde 26. hafta karşılaşmalarının ardından Yakın Doğu Üniversitesi, normal sezonu ilk sırada bitirdi. Yakın Doğu Üniversitesi'nin yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Bellona AGÜ, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Üniversitesi play-off oynamaya hak kazandı.
Puan tablosunun son 2 sırasındaki Mersin Basketbol ve Tosyalı Toyo Osmaniye ise küme düştü.
Play-off eşleşmeleri şöyle:
Yakın Doğu Üniversitesi (1) - İstanbul Üniversitesi (8)
Fenerbahçe (2) - Mersin Büyükşehir Belediyespor (7)
Galatasaray (3) - Hatay Büyükşehir Belediyespor (6)
Bellona AGÜ (4) - Beşiktaş (5)
- Sonuçlar
Girne Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-55
Mersin Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 84-94
BOTAŞ-Fenerbahçe: 65-87
Canik Belediyespor-Beşiktaş: 53-66
Galatasaray-Tosyalı Toyo Osmaniye: 89-78
İstanbul Üniversitesi-Bellona AGÜ: 48-81
Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ: 102-61
- Puan durumu
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|
1
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|
26
|
22
|
4
|
1995
|
1600
|
48
|
2
|
FENERBAHÇE
|
26
|
21
|
5
|
2054
|
1681
|
47
|
3
|
GALATASARAY
|
26
|
20
|
6
|
2022
|
1789
|
46
|
4
|
BELLONA AGÜ
|
26
|
19
|
7
|
1783
|
1635
|
44
|
5
|
BEŞİKTAŞ
|
26
|
17
|
9
|
1716
|
1615
|
43
|
6
|
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|
26
|
14
|
12
|
1806
|
1795
|
40
|
7
|
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|
26
|
12
|
14
|
1806
|
1875
|
38
|
8
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
26
|
12
|
14
|
1830
|
1940
|
38
|
9
|
ADANA ASKİ
|
26
|
10
|
16
|
1764
|
1839
|
36
|
10
|
BOTAŞ
|
26
|
10
|
16
|
1711
|
1823
|
35
|
11
|
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
|
26
|
7
|
19
|
1817
|
1965
|
33
|
12
|
CANİK BELEDİYESPOR
|
26
|
7
|
19
|
1723
|
1943
|
33
|
13
|
MERSİN BASKETBOL
|
26
|
6
|
20
|
1641
|
1927
|
32
|
14
|
TOSYALI TOYO OSMANİYE
|
26
|
5
|
21
|
1772
|
2013
|
31