BEŞİKTAŞ'TA YENİ DİVAN KURULU MAZBATASINI ALDI

Beşiktaş Kulübünde divan kurulu başkanlığına seçilen Tevfik Yamantürk ve üyeler mazbatalarını aldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Arena'da gerçekleştirilen törene kulüp başkanı Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve kurul üyeleri katıldı.

Fikret Orman ile olağanüstü seçimli toplantıda kongre divan başkanlığını yapan Ali Rıza Dizdar, Yamantürk'e mazbatasını takdim etti.

Divan başkanlık kurulunun diğer üyelerine ise mazbatalarını Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler verdi.

Mazbata takdiminin ardından açıklamada bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, "Hayırlı olsun. İnşallah yarın futbol takımımız yeni divan başkanlık kuruluna UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finali hediye eder. Zor bir görev divan başkanlık kurulunu bekliyor. Kurulun daha bütünleştirici ve ikaz edici olacağını umut ediyorum. Tevfik Yamantürk'e ve arkadaşlarına bu göreve talip oldukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Divan kurulu başkanı Yamantürk ise "Bizim vazifemiz vitrine çıkmak değil. Görevimiz kapalı kapılar ardında tecrübelerimizi ve bildiklerimizi bir olumsuzluk görmemiz durumunda ifade etmektir. Bizi kolay kolay medyada göremeyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.