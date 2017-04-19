FENERBAHÇE 11 YILLIK SERİYİ BOZDU

Panathinaikos’un O.A.K.A Arena’da Türk takımlarına 11 yıldır kaybetmeme serisi THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe’nin Yunan ekibini mağlup etmesiyle sona erdi.

THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos Superfoods’a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 71-58 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti. Bu maçla birlikte Türk ekipleri açısından bir seri de sona ermiş oldu.

Fenerbahçe seriyi bozdu

Panathinaikos, Türk takımları ile O.A.K.A’da oynadığı son 18 maçtan galip ayrılmış, evinde en son 8 Mart 2006’da Anadolu Efes’e 76-73 mağlup olmuştu. 11 yıl aradan sonra Fenerbahçe, Panathinaikos’u mağlup ederek, bu kötü seriyi bitirdi.

Panathinaikos’un 8 Mart 2006’dan sonra Türk takımları ile oynadığı karşılaşmalar şöyle:

08.03.2006 Panathinaikos: 73 - Efes Pilsen: 76

15.02.2007 Panathinaikos: 84 - Efes Pilsen: 57

06.03.2008 Panathinaikos: 74 - Efes Pilsen: 65

24.01.2008 Panathinaikos: 88 - Fenerbahçe Ülker: 68

11.11.2010 Panathinaikos: 84 - Efes Pilsen: 61

09.02.2012 Panathinaikos: 72 - Fenerbahçe Ülker: 62

20.03.2014 Panathinaikos: 76 - Fenerbahçe Ülker: 67

17.01.2014 Panathinaikos: 78 - Anadolu Efes: 64

30.10.2014 Panathinaikos: 91 - Fenerbahçe Ülker: 73

30.01.2015 Panathinaikos: 86 - Galatasaray Liv Hospital: 77

22.10.2015 Panathinaikos: 85 - Pınar Karşıyaka: 73

29.01.2016 Panathinaikos: 82 - Darüşşafaka Doğuş: 79

12.02.2016 Panathinaikos: 83 - Anadolu Efes: 78

12.02.2016 Panathinaikos: 83 - Anadolu Efes: 78

25.02.2016 Panathinaikos: 76 - Fenerbahçe: 71

25.11.2016 Panathinaikos Superfoods: 86 - Darüşşafaka Doğuş: 80

16.12.2016 Panathinaikos Superfoods: 81- Fenerbahçe: 70

09.12.2016 Panathinaikos Superfoods: 85 -Galatasaray Odeabank: 58

13.01.2017 Panathinaikos Superfoods: 92 - Anadolu Efes: 81